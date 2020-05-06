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Путин сообщил, что Мишустин выздоравливает

15:45 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, выздоравливает. Об этом глава государства рассказал в среду, открывая совещание о реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"Прежде чем начать наше сегодняшнее совещание, хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина. Он идет на поправку. Там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается Михаил Владимирович", - рассказал президент.

Путин добавил, что находится на связи с Мишустиным каждый день. "Именно каждый день. Он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений", - уточнил президент. Глава государства пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления".

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