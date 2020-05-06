Президент поручил главам регионов разработать планы по выходу из режима ограничений

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил руководителям регионов в ближайшие дни подготовить планы по выходу из режима ограничений.

"Обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам, опираясь на эти рекомендации (федерального центра), необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая", - потребовал глава государства на совещании о реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Путин напомнил, что поручал к 5 мая разработать рекомендации "по параметрам аккуратного, постепенного выхода из режима вынужденных ограничений". "Такая оценка правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета проведена", - констатировал президент. Он намерен заслушать подготовленные предложения на нынешнем совещании.

"Конечно, жизнь сложнее любых схем, но важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов, алгоритм действий для каждого региона страны", - указал глава государства. Он предупредил об опасности скоропалительных решений по отмене ограничений в связи с коронавирусом. "Ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение, но только с опорой на мнение ученых, специалистов, с учетом всех факторов и возможных рисков", - заявил глава государства. Путин подчеркнул: "Нельзя забегать вперед, любая неосторожность, поспешность может обернуться срывом, откатом назад, цена малейшей ошибки - это безопасность, жизнь, здоровье наших людей".

"Ответственность за каждое принятое решение и коллег из правительства, и глав регионов крайне высока, давайте никогда не будем об этом забывать", - обратился президент к участникам совещания.