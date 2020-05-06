Все граждане и компании должны знать какие меры поддержки предлагаются правительством - Путин

16:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин потребовал максимально полно и достоверно информировать граждан и представителей бизнеса о способах получения льгот.

"Все граждане и компании, руководители компаний, акционеры, собственники - они должны знать, у них должна быть полноценная информация о том, какие именно меры поддержки предлагаются правительством. Просто должна быть хорошая информация, полноценная и достоверная", - сказал президент на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.