Все граждане и компании должны знать какие меры поддержки предлагаются правительством - Путин
16:25 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин потребовал максимально полно и достоверно информировать граждан и представителей бизнеса о способах получения льгот.
"Все граждане и компании, руководители компаний, акционеры, собственники - они должны знать, у них должна быть полноценная информация о том, какие именно меры поддержки предлагаются правительством. Просто должна быть хорошая информация, полноценная и достоверная", - сказал президент на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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