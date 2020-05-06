С 12 мая в Москве начнут работать промышленные предприятия - Собянин

16:28 Источник: НГ-Online

В ходе видеоконференции с участием президента России мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая в столице возобновляется работа промышленных предприятий. Однако режим самоизоляции ослаблен не будет.

Трансляция совещания велась по федеральным телеканалам и в сети Интернет.

Поэтапный выход из режима самоизоляции в России, предложенный Роспотребнадзором, необходимо разделить на две части, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Те меры перехода на другие этапы, поэтапный выход из самоизоляции, то что Анна Юрьевна [Попова, руководитель Роспотребнадзора] озвучила, необходимо разделить на две части. Первая, самая жесткая, касается сферы услуг, где граждане соприкасаются друг с другом или предприятиями, которые оказывают услуги. Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг - начало работы этих предприятий действительно может спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости", - сказал Собянин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

По словам мэра, также могут разрешить работу всех строительных компаний. Это позволит 500 тыс. москвичей получить полноценную работу, добавил Собянин.



"Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности открытия сферы услуг, быта и так далее. Но это дает нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий", - сказал Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы с участием президента РФ.





