0
0
61
НОВОСТИ

С 12 мая в Москве начнут работать промышленные предприятия - Собянин

16:28 06.05.2020 Источник: НГ-Online

В ходе видеоконференции с участием президента России мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая в столице возобновляется работа промышленных предприятий. Однако режим самоизоляции ослаблен не будет.

Трансляция совещания велась по федеральным телеканалам и в сети Интернет.

Поэтапный выход из режима самоизоляции в России, предложенный Роспотребнадзором, необходимо разделить на две части, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Те меры перехода на другие этапы, поэтапный выход из самоизоляции, то что Анна Юрьевна [Попова, руководитель Роспотребнадзора] озвучила, необходимо разделить на две части. Первая, самая жесткая, касается сферы услуг, где граждане соприкасаются друг с другом или предприятиями, которые оказывают услуги. Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг - начало работы этих предприятий действительно может спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости", - сказал Собянин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

По словам мэра, также могут разрешить работу всех строительных компаний. Это позволит 500 тыс. москвичей получить полноценную работу, добавил Собянин.

"Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности открытия сферы услуг, быта и так далее. Но это дает нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий", - сказал Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы с участием президента РФ.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:50 06.05.2020
Путин одобрил все решения принятые для борьбы с коронавирусом
0
0
16:40 06.05.2020
Попова озвучила рекомендации по снятию ограничительных мер от Роспотребнадзора
0
39
16:25 06.05.2020
Все граждане и компании должны знать какие меры поддержки предлагаются правительством - Путин
0
62
16:10 06.05.2020
Президент поручил главам регионов разработать планы по выходу из режима ограничений
0
98
15:55 06.05.2020
Путин предостерег от поспешности в решениях по смягчению ограничительных мер
0
127
15:45 06.05.2020
Путин сообщил, что Мишустин выздоравливает
0
120
15:40 06.05.2020
Великобритания: С июля оказание финансовой поддержки населению будет сворачиваться
0
124
15:10 06.05.2020
Для охраны объектов в Керченском проливе Росгвардия закупила морскую технику
0
189
14:55 06.05.2020
На встрече Путина с губернаторами будет обсуждаться поддержка экономики и выход из режима ограничений
0
194
14:45 06.05.2020
Песков напомнил, что коронававирус только изучается и утверждать однозначно еще рано
0
185

Возврат к списку