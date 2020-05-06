Попова озвучила рекомендации по снятию ограничительных мер от Роспотребнадзора
16:40 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, в три этапа. Об этом сообщила в среду глава ведомства Анна Попова.
"Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер - это четкий методический инструмент, который предусматривает поэтапность, мы предлагаем три этапа. В каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях. При снятии ограничений предполагается оценка следующих показателей: темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией, показатель охвата тестирований, чтобы понимать насколько широко инфекция распространена в популяции. И все эти показатели оцениваются ретроспективно за одну или две недели, что связано с инкубационным периодом болезни", - сказала она.
Ограничительные меры могут быть возвращены, если эпидемиологическая ситуация в РФ будет ухудшаться. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"В соответствии с предлагаемыми рекомендациями [Роспотребнадзора] решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона, и в случае осложнений эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены", - сказала она.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что своевременно принятые меры позволили задержать развитие эпидемии в России на два месяца.
"На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций", - сказала Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"На втором этапе предполагается разрешить прогулки на улице с семьей и работу образовательных организаций. Парки и скверы начнут работать только на третьем этапе", - добавила глава ведомства
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