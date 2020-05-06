Путин одобрил все решения принятые для борьбы с коронавирусом
16:50 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин считает абсолютно правильными принятые для борьбы с коронавирусом решения. Об этом он заявил на совещании о реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"Как известно с целью эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией были введены ограничительные меры на практически всей территории России, и значительные полномочия были переданы в регионы РФ. И понятно почему: потому что страна большая, ситуация разная и нам нужно было подойти избирательно к тому, что происходит на территориях", - сказал президент.
"Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно", - подчеркнул он.
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