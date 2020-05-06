Из-за пандемии может вырасти число смертей, вызываемых туберкулезом

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число смертей, вызываемых туберкулезом, к 2025 году может вырасти на 1,4 млн в связи с последствиями пандемии коронавируса нового типа. Такой прогноз содержится в опубликованном в среду исследовании, подготовленном совместно Имперским колледжем Лондона, Университетом Джонса Хопкинса, агентством США по международному развитию (USAID) и международным объединением Stop TB Partnership ("Остановите туберкулез").

"В случае, если в мире карантин будет действовать в течение трех месяцев, а на восстановление после пандемии уйдет 10 месяцев, это может привести к 6,3 млн дополнительных случаев заражения туберкулезом в период между 2020 и 2025 годами и 1,4 млн дополнительных смертей за тот же период", - говорится в исследовании.

Авторы работы опасаются, что в 2021 году статистика по заболеваемости туберкулезом и числу смертей среди заболевших вернется к уровню 2013 и 2016 годов, соответственно сведя на нет годы планомерной работы по борьбе с болезнью.

Ожидается, что карантин лишь незначительно снизит заболеваемость туберкулезом. При этом поздние обращения пациентов за медицинской помощью, затрудненная диагностика заболевания и сложности с получением терапии способны привести к значительному росту числа случаев заражения и смерти. Ситуация будет тем хуже, чем дольше будет длиться карантин и чем больше времени потребуется для возвращения к нормальному течению жизни в странах, где проблема туберкулеза стоит наиболее остро.