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С затонувших в 1944 г. тральщика СССР и германского миноносца подняли артефакты

18:45 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центр подводных исследований Русского географического общества (РГО) поднял артефакты с борта советского тральщика ТЩ-45 и германского миноносца Т-31, затонувших в июне 1944 года вблизи острова Нерва в Финском заливе. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе общества.

В РГО сообщили, что ТЩ-45 покоится на глубине 23 метров. У корабля была героическая история, он принимал участие в нескольких операциях Балтийского флота, в том числе в Таллинском переходе. В июне 1944 года тральщик прибыл к острову Нерва с грузом вооружения для десанта, но был потоплен торпедой, выпущенной германской подводной лодкой.

В пресс-службе рассказали, что в рамках работ по исследованию объектов Выборгской стратегической наступательной операции корабль был обследован водолазами. "Поднят машинный телеграф из цветного металла на стационарной подставке. <...> Также подняты мелкие элементы навигационных приборов", - сообщили в РГО.

Водолазы также погрузились к затонувшему неподалеку от ТЩ-45 германскому миноносцу Т-31. "Установить, где именно покоится корабль, удалось лишь спустя 76 лет. В 2019 году на объект, лежащий на глубине 54 метра, впервые спустились специалисты Центра подводных исследований РГО и идентифицировали его", - говорится в сообщении.

В ходе третьего этапа исследований корабля водолазы центра подняли с него несколько артефактов, в том числе одноствольную бронзовую сигнальную ракетницу, алюминиевую кувалду на деревянной рукояти, которые встречались повсеместно, и бинокуляр. "Однако еще один предмет - двуствольная сигнальная ракетница с деревянной рукоятью (производство фирмы "Вальтер") - является уже штучным товаром. Таких до 1944 года было выпущено всего 3 100 штук", - рассказали в пресс-службе.

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