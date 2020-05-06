На форуме «Армия-2020» обсудят возможные изменения в законодательстве о закупках в сфере гособоронзаказа

18:09

Корректировки законодательства в сфере закупок для ГОЗ обсудят профильные специалисты Минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020». Участники круглого стола «Закупки вооружения, военной, специальной техники: применение законодательства о контрактной системе» обменяются опытом работы в рамках государственного оборонного заказа, а также выработают свод законодательных инициатив, направленных на совершенствование процедур закупок с учетом специфики отрасли.

Основными темами для докладов и обсуждения станут особенности гособоронзаказа в 2020 году, изменения в законодательстве Российской Федерации, касающиеся контрактной системы и закупок по гособоронзаказу, особенности государственного регулирования цен, а также вопросы увеличения доли отечественной продукции, закупаемой для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации.

Помимо круглого стола, под руководством Департамента государственных закупок Минобороны России пройдут лекции-тренинги, посвященные особенностям подачи заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а также вопросам подготовки и заключения контрактов по результатам проведения конкурентных процедур. Деловая программа по вопросам госзакупок завершится популярной викториной «Армейский-Квиз».

На мероприятия приглашаются специалисты в области закупок, а также посетители форума «АРМИЯ», желающие расширить кругозор и получить новые знания в области контрактной системы в сфере закупок.