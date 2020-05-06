На форуме «Армия-2020» обсудят возможные изменения в законодательстве о закупках в сфере гособоронзаказа
18:09 06.05.2020
Основными темами для докладов и обсуждения станут особенности гособоронзаказа в 2020 году, изменения в законодательстве Российской Федерации, касающиеся контрактной системы и закупок по гособоронзаказу, особенности государственного регулирования цен, а также вопросы увеличения доли отечественной продукции, закупаемой для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации.
Помимо круглого стола, под руководством Департамента государственных закупок Минобороны России пройдут лекции-тренинги, посвященные особенностям подачи заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а также вопросам подготовки и заключения контрактов по результатам проведения конкурентных процедур. Деловая программа по вопросам госзакупок завершится популярной викториной «Армейский-Квиз».
На мероприятия приглашаются специалисты в области закупок, а также посетители форума «АРМИЯ», желающие расширить кругозор и получить новые знания в области контрактной системы в сфере закупок.
НОВОСТИ
- 18:15 06.05.2020
- Из-за пандемии может вырасти число смертей, вызываемых туберкулезом
- 17:40 06.05.2020
- Заместителем главы Рособрнадзора назначен депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышев
- 17:20 06.05.2020
- Законопроект по поддержке бизнеса в условиях пандемии поддержала комиссия кабмина
- 16:50 06.05.2020
- Путин одобрил все решения принятые для борьбы с коронавирусом
- 16:40 06.05.2020
- Попова озвучила рекомендации по снятию ограничительных мер от Роспотребнадзора
- 16:28 06.05.2020
- С 12 мая в Москве начнут работать промышленные предприятия - Собянин
- 16:25 06.05.2020
- Все граждане и компании должны знать какие меры поддержки предлагаются правительством - Путин
- 16:10 06.05.2020
- Президент поручил главам регионов разработать планы по выходу из режима ограничений
- 15:55 06.05.2020
- Путин предостерег от поспешности в решениях по смягчению ограничительных мер
- 15:45 06.05.2020
- Путин сообщил, что Мишустин выздоравливает
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать