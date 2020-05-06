За сутки в Италии излечились рекордные 8 тыс человек
19:45 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число излечившихся от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 в Италии за последние сутки достигло 8 014 человек, что стало рекордным показателем за все время эпидемии. Как говорится в распространенной в среду сводке Департамента гражданской защиты, общее число излечившихся достигло 93 245.
Показатель суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом в Италии вновь возрос и составил 1 444 по сравнению с 1 075 во вторник. При этом от вызываемого коронавирусом заболевания за последние сутки умерли 369 человек, что выше показателя днем ранее, когда было зарегистрировано 236 смертей.
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