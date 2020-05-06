0
0
0
НОВОСТИ

За сутки в Италии излечились рекордные 8 тыс человек

19:45 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число излечившихся от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 в Италии за последние сутки достигло 8 014 человек, что стало рекордным показателем за все время эпидемии. Как говорится в распространенной в среду сводке Департамента гражданской защиты, общее число излечившихся достигло 93 245.

Показатель суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом в Италии вновь возрос и составил 1 444 по сравнению с 1 075 во вторник. При этом от вызываемого коронавирусом заболевания за последние сутки умерли 369 человек, что выше показателя днем ранее, когда было зарегистрировано 236 смертей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:15 06.05.2020
Московские рестораны и кафе откроются в последнюю очередь - мэр
0
84
18:45 06.05.2020
С затонувших в 1944 г. тральщика СССР и германского миноносца подняли артефакты
0
135
18:15 06.05.2020
Из-за пандемии может вырасти число смертей, вызываемых туберкулезом
0
179
18:09 06.05.2020
На форуме «Армия-2020» обсудят возможные изменения в законодательстве о закупках в сфере гособоронзаказа
0
155
17:40 06.05.2020
Заместителем главы Рособрнадзора назначен депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышев
0
199
17:20 06.05.2020
Законопроект по поддержке бизнеса в условиях пандемии поддержала комиссия кабмина
0
225
16:50 06.05.2020
Путин одобрил все решения принятые для борьбы с коронавирусом
0
253
16:40 06.05.2020
Попова озвучила рекомендации по снятию ограничительных мер от Роспотребнадзора
0
306
16:28 06.05.2020
С 12 мая в Москве начнут работать промышленные предприятия - Собянин
0
355
16:25 06.05.2020
Все граждане и компании должны знать какие меры поддержки предлагаются правительством - Путин
0
280

Возврат к списку