Московские рестораны и кафе откроются в последнюю очередь - мэр
19:15 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работа заведений общественного питания в Москве будет возобновлена в последнюю очередь. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.
Сейчас рестораны и кафе в Москве могут работать только в режиме доставки или навынос.
"Вот это (заведения общественного питания и сферы услуг - прим. ТАСС) будет открыто в последнюю очередь, - сказал он. - Почему? Потому что если предприятия - это локальный коллектив и он не общается с неограниченным количеством лиц, то любое кафе или сфера услуг "общается" с неограниченным количеством лиц".
Собянин подчеркнул, что открытие предприятий сферы услуг, заведений общепита и кинотеатров может спровоцировать увеличение скорости распространения коронавируса в Москве. "Пока мы это себе позволить не можем", - добавил он.
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