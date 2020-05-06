Стену на американо-мексиканской границе покрасят в черный, как требует Трамп - СМИ
20:15 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп настаивает на покраске всей защитной стены на американо-мексиканской границе в черный цвет. Согласно прогнозам, такая работа может увеличить затраты в рамках проекта по строительству сооружения на 500 млн долларов. Об этом в среду написала газета "Вашингтон пост" со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении оценки госструктур.
"Вашингтон пост" указывает, что вопрос покраски всей стены в черный неоднократно за последние несколько лет выносился на обсуждение и изначально был исключен из технических требований проекта по причине высокой стоимости черной краски и больших затрат на техническое обслуживание. Осенью военные и представители пограничных служб полагали, что сумели отговорить президента от этой идеи. Однако Трамп от нее не отказался. "Президент США передумал и хочет покрасить стену. Мы вносим изменения в контракты, чтобы добавить [этот пункт]", - приводит газета слова чиновника, принимающего участие в строительстве.
По данным издания, президент Соединенных Штатов считает, что такой цвет позволит стене нагреваться до такой степени, чтобы до нее невозможно было дотронуться. Кроме того, по его мнению, как пишет газета, черный цвет также призван придать стене "неприступный" образ.
Часть стены протяженностью порядка 200 км, о возведении которой хозяин Белого дома сообщил в феврале, уже окрашена в черный цвет.
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