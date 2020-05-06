За невыплаты надбавок врачам Зеленский грозит губернаторам увольнениями
20:45 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые главы областных администраций могут лишиться должности, если в срочном порядке не будут выплачены надбавки врачам, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом. Об этом он сказал в среду в телеобращении.
"Еще в середине апреля правительство перевело средства для выплаты надбавок нашим медикам. Но в некоторых регионах есть случаи, когда эти средства выплачены не были. Всем главам областных администраций я поручаю в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед врачами. В тех регионах, где будут невыплаты, главы администрации будут по меньшей мере лишены зарплат, а может, и своих должностей", - предупредил Зеленский.
Президент подчеркнул, что не будет терпеть такое отношение к медикам. Глава государства отметил, что на следующей неделе получит полную информацию относительно погашения задолженности и выплаты надбавок.
НОВОСТИ
- 20:50 06.05.2020
- Собянин принял решение возобновить работу строительных и промпредприятий Москвы с 12 мая
- 20:15 06.05.2020
- Стену на американо-мексиканской границе покрасят в черный, как требует Трамп - СМИ
- 19:45 06.05.2020
- За сутки в Италии излечились рекордные 8 тыс человек
- 19:15 06.05.2020
- Московские рестораны и кафе откроются в последнюю очередь - мэр
- 18:45 06.05.2020
- С затонувших в 1944 г. тральщика СССР и германского миноносца подняли артефакты
- 18:15 06.05.2020
- Из-за пандемии может вырасти число смертей, вызываемых туберкулезом
- 18:09 06.05.2020
- На форуме «Армия-2020» обсудят возможные изменения в законодательстве о закупках в сфере гособоронзаказа
- 17:40 06.05.2020
- Заместителем главы Рособрнадзора назначен депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышев
- 17:20 06.05.2020
- Законопроект по поддержке бизнеса в условиях пандемии поддержала комиссия кабмина
- 16:50 06.05.2020
- Путин одобрил все решения принятые для борьбы с коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать