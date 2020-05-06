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За невыплаты надбавок врачам Зеленский грозит губернаторам увольнениями

20:45 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые главы областных администраций могут лишиться должности, если в срочном порядке не будут выплачены надбавки врачам, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом. Об этом он сказал в среду в телеобращении.

"Еще в середине апреля правительство перевело средства для выплаты надбавок нашим медикам. Но в некоторых регионах есть случаи, когда эти средства выплачены не были. Всем главам областных администраций я поручаю в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед врачами. В тех регионах, где будут невыплаты, главы администрации будут по меньшей мере лишены зарплат, а может, и своих должностей", - предупредил Зеленский.

Президент подчеркнул, что не будет терпеть такое отношение к медикам. Глава государства отметил, что на следующей неделе получит полную информацию относительно погашения задолженности и выплаты надбавок.

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