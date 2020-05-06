Собянин принял решение возобновить работу строительных и промпредприятий Москвы с 12 мая
20:50 06.05.2020
Работа всех промышленных и строительных предприятий Москвы продолжится с 12 мая. По словам мэра столицы Сергея Собянина, который принял соответсвующее решение, это важно для экономики города и всей страны. "Заказы московских предприятий создают около 3,5 млн рабочих мест по всей стране, обеспечивают работу машиностроительных предприятий, предприятий строительной отрасли и так далее. То есть это имеет достаточную большую синергию", - отметил градоначальник.
При этом предприятия сферы услуг выводить из самоизоляции пока не будут, посколько это опасно распространением в мегаполисе коронавируса. Критерии, которые будут учитывать при запуске работы подобных предприятий достаточно жесткие и работа компаний, оказывающих услуги населению, будет запущена с учетом специфики региона.
Глава РФ Владимир Путин поддержал предложение разрешить работу всех предприятий промышленности и строительной отрасли с 12 мая. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о разработанных рекомендациях по трехэтапному снятию ограничительных мер, принятых в РФ в связи с коронавирусом.
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