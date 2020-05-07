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Глава Крыма сомневается, что курортный сезон в этом году состоится

11:02 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предприятия общепита и курортной сферы в Крыму не возобновят работу, пока не улучшится эпидемическая ситуация с коронавирусом, курортный сезон в регионе может не состояться, заявил в четверг на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

"До тех пор, пока не будет найдена вакцина от коронавируса, нам с вами с ним жить. Коллективные мероприятия сниматься вряд ли будут, мы говорим по-честному на сегодняшний день, чтобы никто иллюзий не строил и понимали. Мы вчера говорили с представителями курортной сферы отдельно, общепитом - это те виды деятельности, которые в ближайшее время без перспективы открыться. <…> Но [есть] понимание к тому, что курортный сезон вряд ли состоится", - сказал Аксенов.

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