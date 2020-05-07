Альянс авиакомпаний Air France - KLM насчитал убытков на 1,8 млрд евро
10:45 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чистый убыток франко-нидерландского альянса авиаперевозчиков Air France - KLM по итогам первого квартала 2020 года составил 1,8 млрд евро, в группе ожидают медленного восстановления перевозок во втором и третьем кварталах. Об этом говорится в финансовом отчете группы, опубликованном в четверг.
"Чистый доход на уровне минус 1,8 млрд евро, включая связанные с COVID-19 мероприятия (минус 455 млн евро), выход отложенных налоговых активов (минус 173 млн евро) и неисправность самолетов Boeing 747 (минус 21 млн евро)", - говорится в документе. Операционный результат оценивается на уровне минус 815 млн евро, что на 529 млн евро меньше, чем годом ранее, причем основное ухудшение пришлось на март этого года. В первом квартале 2019 года чистый убыток альянса оценивался на уровне 320 млн евро, однако по итогам года компании вышли на прибыль в 290 млн евро.
"[Прогнозируем] продолжительное негативное влияние на спрос со стороны пассажиров, возвращение которого на докризисный уровень не ожидается на протяжении нескольких лет", - отмечается в заявлении. В компании также ожидают "существенно негативные" показатели прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) на протяжении всего 2020 года и "существенно более высокие текущие операционные потери" во втором квартале. На этом фоне группа намерена составить новый план трансформации деятельности, который должен быть представлен летом.
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