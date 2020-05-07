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Депутат Мосгордумы счел излишне мягким наказание за нарушение карантина больными COVID-19

11:19 07.05.2020

Нарушителей карантинного режима, которые больны коронавирусом, нужно наказывать жестче, чем это делается сейчас, полагает депутат Мосгордумы Роман Бабаян. По его словам, у нас установлены самые незначительные штрафы для граждан, нарушающих режим карантина. «Больной коронавирусом выходит из дома, нарушая карантин. Человек, у которого диагностировали коронавирус, болен, он знает об этом, он должен сидеть дома. А он выходит из дома, спускается в метро и куда-то едет. Естественно, его находят, забирают, а после увозят в больницу. Рассматривает его дело суд в Москве и присуждает 15 тыс. руб. штраф. Когда увидел эту новость несколько дней назад, моему возмущению не было предела. Объясню почему: за такие нарушения, на мой взгляд, нужно очень жестко наказывать», - заявил парламентарий, отметив, что в некоторых странах сумма штрафа доходит до нескольких десятков тысяч долларов, а иногда нарушителей наказывают тюремными сроками.

Как отмечает Бабаян, человек, нарушающий режим карантина, может заразить множество других людей. «А мы можем заразить всю семью. Отсюда простой вывод: он свой интерес ставит выше интереса других людей. А это неправильно. И как я должен относиться к такого рода людям? Ведь у нас есть дома люди, которые находятся в группе риска: пожилые, с хроническими заболеваниями, которые могут не выздороветь», - говорит Бабаян, который уверен, что если все будут игнорировать предписания властей, победить пандемию в ближайшие месяцы будет нереально.

Сейчас за нарушение карантина гражданам выписывают штраф около 4000 руб., а также отправляют больных в специальный обсервационный центр.

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