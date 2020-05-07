Депутат Мосгордумы счел излишне мягким наказание за нарушение карантина больными COVID-19
11:19 07.05.2020
Нарушителей карантинного режима, которые больны коронавирусом, нужно наказывать жестче, чем это делается сейчас, полагает депутат Мосгордумы Роман Бабаян. По его словам, у нас установлены самые незначительные штрафы для граждан, нарушающих режим карантина. «Больной коронавирусом выходит из дома, нарушая карантин. Человек, у которого диагностировали коронавирус, болен, он знает об этом, он должен сидеть дома. А он выходит из дома, спускается в метро и куда-то едет. Естественно, его находят, забирают, а после увозят в больницу. Рассматривает его дело суд в Москве и присуждает 15 тыс. руб. штраф. Когда увидел эту новость несколько дней назад, моему возмущению не было предела. Объясню почему: за такие нарушения, на мой взгляд, нужно очень жестко наказывать», - заявил парламентарий, отметив, что в некоторых странах сумма штрафа доходит до нескольких десятков тысяч долларов, а иногда нарушителей наказывают тюремными сроками.
Как отмечает Бабаян, человек, нарушающий режим карантина, может заразить множество других людей. «А мы можем заразить всю семью. Отсюда простой вывод: он свой интерес ставит выше интереса других людей. А это неправильно. И как я должен относиться к такого рода людям? Ведь у нас есть дома люди, которые находятся в группе риска: пожилые, с хроническими заболеваниями, которые могут не выздороветь», - говорит Бабаян, который уверен, что если все будут игнорировать предписания властей, победить пандемию в ближайшие месяцы будет нереально.
Сейчас за нарушение карантина гражданам выписывают штраф около 4000 руб., а также отправляют больных в специальный обсервационный центр.
Новости
- 12:40 07.05.2020
- Эеспресс-тесты на коронавирус сделаны в Нидерландах, а не в Китае - Депздрав Москвы
- 12:30 07.05.2020
- Для снижения волатильности Банк России продал валюту на 20,1 млрд руб
- 12:10 07.05.2020
- Работники АЗС в Италии объявили о "коронавирусной" забастовке
- 12:00 07.05.2020
- ФРГ готова защищать "жемчужины экономики" от покупок иностранцами, в том числе китайцами
- 11:35 07.05.2020
- За последние сутки в Москве выписано пациентов больше, чем госпитализировано - Собянин
- 11:28 07.05.2020
- Погоду в Москве в мае будет бросать то в жар, то в холод
- 11:07 07.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в России на 7 мая
- 11:02 07.05.2020
- Глава Крыма сомневается, что курортный сезон в этом году состоится
- 10:45 07.05.2020
- Альянс авиакомпаний Air France - KLM насчитал убытков на 1,8 млрд евро
- 09:30 07.05.2020
- В РКЦ "Прогресс" есть планы по созданию проекта ракеты-носителя с возвращаемой ступенью
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать