В РКЦ "Прогресс" есть планы по созданию проекта ракеты-носителя с возвращаемой ступенью

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" готов приступить к разработке полноценного эскизного проекта ракеты с возвращаемой ступенью. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Ракетно- космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"С учетом накопленного на сегодняшний день опыта, РКЦ "Прогресс" готов к разработке полномасштабного эскизного проекта на перспективный ракетно-космический комплекс с ракетой-носителем и возвращаемой ступенью", - сказал Баранов.