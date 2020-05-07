В РКЦ "Прогресс" есть планы по созданию проекта ракеты-носителя с возвращаемой ступенью
09:30 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" готов приступить к разработке полноценного эскизного проекта ракеты с возвращаемой ступенью. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Ракетно- космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.
"С учетом накопленного на сегодняшний день опыта, РКЦ "Прогресс" готов к разработке полномасштабного эскизного проекта на перспективный ракетно-космический комплекс с ракетой-носителем и возвращаемой ступенью", - сказал Баранов.
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