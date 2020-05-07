Внешняя торговля в Китае за январь-апрель упала а 7,5%
09:00 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем внешней торговли Китая в январе-апреле текущего года сократился на 7,5% в годовом выражении, до 1,3 трлн долларов. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Главного таможенного управления КНР.
Как следует из документа, объем экспорта уменьшился на 9%, до 678,28 млрд долларов. Импорт составил 620,05 млрд долларов, что на 5,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
НОВОСТИ
- 12:45 07.05.2020
- Пропуска в Москве остается, вводится "масочный" режим в транспорте с 12 мая - Собянин
- 12:42 07.05.2020
- Горячую воду в Москве не будут отключать до 1 июля - Мэр
- 12:40 07.05.2020
- Эеспресс-тесты на коронавирус сделаны в Нидерландах, а не в Китае - Депздрав Москвы
- 12:30 07.05.2020
- Для снижения волатильности Банк России продал валюту на 20,1 млрд руб
- 12:10 07.05.2020
- Работники АЗС в Италии объявили о "коронавирусной" забастовке
- 12:00 07.05.2020
- ФРГ готова защищать "жемчужины экономики" от покупок иностранцами, в том числе китайцами
- 11:35 07.05.2020
- За последние сутки в Москве выписано пациентов больше, чем госпитализировано - Собянин
- 11:28 07.05.2020
- Погоду в Москве в мае будет бросать то в жар, то в холод
- 11:19 07.05.2020
- Депутат Мосгордумы счел излишне мягким наказание за нарушение карантина больными COVID-19
- 11:07 07.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в России на 7 мая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать