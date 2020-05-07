Внешняя торговля в Китае за январь-апрель упала а 7,5%

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем внешней торговли Китая в январе-апреле текущего года сократился на 7,5% в годовом выражении, до 1,3 трлн долларов. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Главного таможенного управления КНР.

Как следует из документа, объем экспорта уменьшился на 9%, до 678,28 млрд долларов. Импорт составил 620,05 млрд долларов, что на 5,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.