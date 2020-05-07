Погоду в Москве в мае будет бросать то в жар, то в холод
11:28 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Период июньского тепла закончится в Москве в пятницу. Температура понизится на 5 градусов и придет к своей климатической норме, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температурный фон сейчас июньский, примерно на 5 градусов выше нормы, но погода придет к своей климатической норме, будет майской, в пятницу, субботу, воскресенье", - сказал он.
Однако, по словам Вильфанда, затем аномальное тепло вновь вернется в Москву. "Связано это будет с тем, что массы будут перемещаться с юга, юго-запада. Но не стоит обманываться, потому что дальше прогнозируется опять понижение температуры", - отметил метеоролог. Погода будет переменчивой на протяжении всего мая, подчеркнул Вильфанд.
По данным Гидрометцентра, в четверг днем в Москве ожидается 19-21 градус тепла, в пятницу и субботу - 14-16 градусов тепла, в воскресенье - 16-21 градус тепла, в понедельник - 19-24 градусов тепла.
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