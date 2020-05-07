За последние сутки в Москве выписано пациентов больше, чем госпитализировано - Собянин
11:35 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число выписанных пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, превысило в Москве за сутки число госпитализаций людей с этим диагнозом. Об этом сообщил журналистам в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
"В Москве динамика госпитализации находится на стабильном уровне, сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано, это хорошая история. Тем не менее мы понимаем, что пандемия не останавливается, она развивается, к сожалению. Мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий. Одновременно открывая какие-то производства, делая какие-то послабления, понимаем, что можно получить одновременно и рост заболеваемости, и рост госпитализации", - сказал мэр.
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