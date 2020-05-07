ФРГ готова защищать "жемчужины экономики" от покупок иностранцами, в том числе китайцами

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер пообещал оказать финансовую помощь крупнейшей германской авиакомпании Lufthansa, пострадавшей из-за введенных в условиях пандемии коронавируса ограничений, и спасти ее от продажи. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью газете "Бильд".

"Lufthansa, как и другие компании, относится к "жемчужинам" нашей экономики", - сказал он. "Поэтому мы не допустим распродажи этой жемчужины", - заверил министр.

При этом Альтмайер предупредил об опасности приобретения стратегических компаний ФРГ иностранными инвесторами, в том числе из Китая. "Мы будем защищаться от иностранных инвесторов, которые считают, что смогут купить известные и престижные германские компании по выгодной цене", - заверил он.

Ранее Lufthansa объявила, что не сможет преодолеть кризис собственными силами. Сейчас идут переговоры о предоставлении ей многомиллиардной государственной помощи.