Работники АЗС в Италии объявили о "коронавирусной" забастовке

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работники автозаправочных станций Италии объявили о проведении 48-часовой забастовки, требуя больших гарантий от правительства в период пандемии. Как сообщил в четверг новостной канал "РАИ-ньюс-24", колонки прекратят работу с вечера 12 мая до 22:00 (23:00 мск) 14 мая.

Такое решение связано с требованиями к правительству предоставить большие гарантии, поясняют профсоюзы сектора. В их заявлении отмечается, что бензоколонки, которые, как принято считать, предоставляют услуги первой необходимости, не прекращали работу на протяжении всей чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, гарантируя обслуживание 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Это не позволило многим ни сократить часы работы, ни отказаться от части оплачиваемого персонала, который не может обращаться за государственным пособием. При этом доходы сектора снизились более чем на 90%. Профсоюзы также указывают на то, что сотрудники бензоколонок подвергаются повышенному риску в условиях пандемии.

Кроме того, представители сектора указывают на "неспособность правительства найти выход из кризиса, несмотря на переговоры, начатые более месяца назад".