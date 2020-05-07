Работники АЗС в Италии объявили о "коронавирусной" забастовке
12:10 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работники автозаправочных станций Италии объявили о проведении 48-часовой забастовки, требуя больших гарантий от правительства в период пандемии. Как сообщил в четверг новостной канал "РАИ-ньюс-24", колонки прекратят работу с вечера 12 мая до 22:00 (23:00 мск) 14 мая.
Такое решение связано с требованиями к правительству предоставить большие гарантии, поясняют профсоюзы сектора. В их заявлении отмечается, что бензоколонки, которые, как принято считать, предоставляют услуги первой необходимости, не прекращали работу на протяжении всей чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, гарантируя обслуживание 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Это не позволило многим ни сократить часы работы, ни отказаться от части оплачиваемого персонала, который не может обращаться за государственным пособием. При этом доходы сектора снизились более чем на 90%. Профсоюзы также указывают на то, что сотрудники бензоколонок подвергаются повышенному риску в условиях пандемии.
Кроме того, представители сектора указывают на "неспособность правительства найти выход из кризиса, несмотря на переговоры, начатые более месяца назад".
Новости
- 12:45 07.05.2020
- Пропуска в Москве остается, вводится "масочный" режим в транспорте с 12 мая - Собянин
- 12:42 07.05.2020
- Горячую воду в Москве не будут отключать до 1 июля - Мэр
- 12:40 07.05.2020
- Эеспресс-тесты на коронавирус сделаны в Нидерландах, а не в Китае - Депздрав Москвы
- 12:30 07.05.2020
- Для снижения волатильности Банк России продал валюту на 20,1 млрд руб
- 12:00 07.05.2020
- ФРГ готова защищать "жемчужины экономики" от покупок иностранцами, в том числе китайцами
- 11:35 07.05.2020
- За последние сутки в Москве выписано пациентов больше, чем госпитализировано - Собянин
- 11:28 07.05.2020
- Погоду в Москве в мае будет бросать то в жар, то в холод
- 11:19 07.05.2020
- Депутат Мосгордумы счел излишне мягким наказание за нарушение карантина больными COVID-19
- 11:07 07.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в России на 7 мая
- 11:02 07.05.2020
- Глава Крыма сомневается, что курортный сезон в этом году состоится
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать