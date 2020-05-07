Для снижения волатильности Банк России продал валюту на 20,1 млрд руб
12:30 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 6 мая на сумму 20,1 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.
Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 30 апреля, составлял 20,2 млрд руб.
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