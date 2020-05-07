0
0
18
НОВОСТИ

Эеспресс-тесты на коронавирус сделаны в Нидерландах, а не в Китае - Депздрав Москвы

12:40 07.05.2020 Источник: Интерфакс

В Москве сделано около 180 тысяч голландских экспресс-тестов на коронавирус; департамент здравоохранения столицы подчеркивает, что страной производства тестов является не Китай, а Нидерланды.

"Обращаем внимание, что несмотря на сообщения в СМИ, страной производства тестов является не Китай, а Нидерланды", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"Данный тест позволяет получить результат в течение 15 минут, что является самым быстрым на сегодня способом для обнаружения иммунного ответа организма на инфицирование коронавирусом. В настоящее время это единственная тест-система для быстрого определения наличия иммуноглобулина, зарегистрированная в РФ", - заявили в департаменте.

Там также сказали, что с 25 апреля в Москве было сделано порядка 180 тысяч таких экспресс-тестов.

"Тест не определяет наличие вируса, но иммуноглобулин позволяет увидеть, болеет человек инфекцией сейчас (если от начала заболевания прошло не менее 3 дней) или он уже переболел коронавирусом, и у него выработался иммунитет", - уточнили в департаменте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:30 07.05.2020
Для снижения волатильности Банк России продал валюту на 20,1 млрд руб
0
32
12:10 07.05.2020
Работники АЗС в Италии объявили о "коронавирусной" забастовке
0
79
12:00 07.05.2020
ФРГ готова защищать "жемчужины экономики" от покупок иностранцами, в том числе китайцами
0
104
11:35 07.05.2020
За последние сутки в Москве выписано пациентов больше, чем госпитализировано - Собянин
0
139
11:28 07.05.2020
Погоду в Москве в мае будет бросать то в жар, то в холод
0
143
11:19 07.05.2020
Депутат Мосгордумы счел излишне мягким наказание за нарушение карантина больными COVID-19
0
136
11:07 07.05.2020
Данные по распространению коронавируса в России на 7 мая
0
176
11:02 07.05.2020
Глава Крыма сомневается, что курортный сезон в этом году состоится
0
179
10:45 07.05.2020
Альянс авиакомпаний Air France - KLM насчитал убытков на 1,8 млрд евро
0
137
09:30 07.05.2020
В РКЦ "Прогресс" есть планы по созданию проекта ракеты-носителя с возвращаемой ступенью
0
136

Возврат к списку