Эеспресс-тесты на коронавирус сделаны в Нидерландах, а не в Китае - Депздрав Москвы
12:40 07.05.2020 Источник: Интерфакс
В Москве сделано около 180 тысяч голландских экспресс-тестов на коронавирус; департамент здравоохранения столицы подчеркивает, что страной производства тестов является не Китай, а Нидерланды.
"Обращаем внимание, что несмотря на сообщения в СМИ, страной производства тестов является не Китай, а Нидерланды", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
"Данный тест позволяет получить результат в течение 15 минут, что является самым быстрым на сегодня способом для обнаружения иммунного ответа организма на инфицирование коронавирусом. В настоящее время это единственная тест-система для быстрого определения наличия иммуноглобулина, зарегистрированная в РФ", - заявили в департаменте.
Там также сказали, что с 25 апреля в Москве было сделано порядка 180 тысяч таких экспресс-тестов.
"Тест не определяет наличие вируса, но иммуноглобулин позволяет увидеть, болеет человек инфекцией сейчас (если от начала заболевания прошло не менее 3 дней) или он уже переболел коронавирусом, и у него выработался иммунитет", - уточнили в департаменте.
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