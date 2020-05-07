В ООН подсчитали, насколько упадет международный туризм в 2020 году
13:00 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число международных туристских поездок по итогам текущего года может сократиться на 60-80% по сравнению с прошлым годом из-за распространения коронавируса нового типа. Такой прогноз озвучили в четверг во Всемирной туристской организации ООН (ВТООН).
"Кризис может привести к снижению [турпоездок] на 60%-80% по сравнению с данными за 2019 год", - говорится в пресс-релизе.
В организации уточнили, что в первом квартале текущего года число туристов, путешествующих в другие страны, упало на 22%. В марте этот показатель сократился на 57%, в результате доходы от туризма снизились на 80 млрд долларов. По прогнозам организации, из-за пандемии доход от туризма в мире может сократиться на сумму от 910 млрд до 1,2 трлн долларов. В 2019 году этот показатель достиг отметки 1,5 млрд, на 4% выше уровня 2018 года.
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