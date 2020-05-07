Пропуска в Москве остается, вводится "масочный" режим в транспорте с 12 мая - Собянин
12:45 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти столицы планируют ввести с 12 мая обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".
"Мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене, теперь будут более жесткие требования. Это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте. И другие требования, например электронные пропуска, остаются в силе", - сказал мэр Москвы. "С 12-го числа <...> нужно обязательно быть в маске и перчатках", - подтвердил он.
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