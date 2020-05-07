Горячую воду в Москве не будут отключать до 1 июля - Мэр

12:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы до 1 июля не будут отключать горячую воду в жилых домах. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Я принял решение до 1 июля отключение горячей воды не производить, пока люди находятся на самоизоляции. Конечно, мы понимаем, что мы не можем остановить подготовку жилищного фонда к зиме", - сказал мэр.