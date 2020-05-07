В Белоруссии рассматривают возможность покупки нефти из США
13:15 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Белоруссии считает возможными поставки в республику американской нефти через Польшу, обсуждение данного вопроса активизируется после снятия карантина, введенного из-за коронавируса на польской территории. Об этом заявил в четверг журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой.
"Думаю, когда карантин будет снят в Польше, эта тема начнет обсуждаться более активно", - приводит его слова агентство БелТА.
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