0
0
131
НОВОСТИ

В Белоруссии рассматривают возможность покупки нефти из США

13:15 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Белоруссии считает возможными поставки в республику американской нефти через Польшу, обсуждение данного вопроса активизируется после снятия карантина, введенного из-за коронавируса на польской территории. Об этом заявил в четверг журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

"Думаю, когда карантин будет снят в Польше, эта тема начнет обсуждаться более активно", - приводит его слова агентство БелТА.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:08 07.05.2020
За проезд в московском метро без маски придется отдать 5 тыс руб
0
18
14:00 07.05.2020
С 1 июля Грузия планирует открыть границы для иностранных туристов
0
49
13:00 07.05.2020
В ООН подсчитали, насколько упадет международный туризм в 2020 году
0
149
12:59 07.05.2020
На подмосковных предприятиях за соблюдением мер безопасности будут следить стюарды
0
133
12:55 07.05.2020
Жить без ограничений Москва сможет не скоро - Собянин
0
168
12:45 07.05.2020
Пропуска в Москве остается, вводится "масочный" режим в транспорте с 12 мая - Собянин
0
193
12:42 07.05.2020
Горячую воду в Москве не будут отключать до 1 июля - Мэр
0
173
12:40 07.05.2020
Эеспресс-тесты на коронавирус сделаны в Нидерландах, а не в Китае - Депздрав Москвы
0
160
12:30 07.05.2020
Для снижения волатильности Банк России продал валюту на 20,1 млрд руб
0
161
12:10 07.05.2020
Работники АЗС в Италии объявили о "коронавирусной" забастовке
0
195

Возврат к списку