Жить без ограничений Москва сможет не скоро - Собянин

12:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы не рассчитывают на скорейшее возвращение города к полноценной жизни без ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Оптимизм никогда нельзя терять. Как быстро мы выйдем из этой ситуации, во многом будет зависеть от нас самих, от дисциплины. Не хочу загадывать на будущее, но мое мнение все-таки - нам не скоро еще придется вернуться к полноценной жизни без всяких ограничений", - сказал мэр.