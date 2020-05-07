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НОВОСТИ

На подмосковных предприятиях за соблюдением мер безопасности будут следить стюарды

12:59 07.05.2020

С 12 мая в Подмосковье может возобновиться строительство социальных и инфраструктурных объектов. По словам губернатора Андрея Воробьёва, прежде всего, это касается школ, детсадов, жилых домов. Открытие организаций сферы услуг, по его словам, пока преждевременно.

На предприятиях и производствах, где работа продолжается, за соблюдением мер безопасности будут следить стюарды. Андрей Воробьёв в интервью на телеканале "Россия 1" рассказал, что разработан новый стандарт для компаний. В частности, сотрудникам необходимо измерять температуру, обеспечивать масками, они должны соблюдать социальную дистанцию. За всем этим будут следить специальные контролеры.

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