За проезд в московском метро без маски придется отдать 5 тыс руб

14:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. руб., что предусмотрено КоАП Москвы. Об этом сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

"Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин озвучил, что будет вводиться "масочный" режим с 12 мая, указал, что будут установлены требования, где нужно находиться в масках и перчатках, где это будет обязанностью. С момента введения этих норм и требований будет применяться и административная ответственность к нарушителям. За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности в транспорте штраф составит 5 тыс. руб., в других общественных местах - 4 тыс. руб.", - сказал Данчиков.