В России провели испытания "антивирусных" дронов
14:30 07.05.2020 Источник: Интерфакс
В России провели испытания беспилотников для борьбы с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе Национального исследовательского центра (НИЦ) "Институт им. Жуковского".
"НИЦ "Институт им. Жуковского" провел испытания функциональных возможностей беспилотных авиационных систем при отработке санитарно-противоэпидемических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией", - заявили в пресс-службе.
По ее данным, в испытаниях участвовали беспилотники для видеомониторинга в режиме реального времени, а также беспилотники для распыления антисептических растворов и оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях.
"Результаты испытаний показали, что применение данных беспилотных авиационных систем может позволить существенно повысить: эффективность решения задач по выявлению случаев нарушения режима самоизоляции на территории лесопарковых зон; эффективность проведения санитарной обработки сложных крупноразмерных объектов; эффективность доведения информации до граждан в силу своей специфики", - сказали в пресс-службе.
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