Депутат МГД: Самоизоляция помогла предотвратить распространение COVID-19 в пансионате для ветеранов труда №31
14:19 07.05.2020 Источник: НГ-Online
Предпринятые меры по обязательной самоизоляции помогли предотвратить распространение коронавируса в московском пансионате для ветеранов труда №31. По словам члена комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталии Метлиной, в связи с увеличением количества заражения в столице, в пансионате №31 были вовремя ограничены прогулки. "Люди сейчас, к сожалению, вынуждены оставаться исключительно в своих комнатах, туда им приносят еду, и они не имеют возможности гулять, - отмечает Метлина. - Естественно, комнаты проветриваются, персонал этим занимается. Сотрудники пансионатов всячески поддерживают своих подопечных, разговаривают с ними, навещают".
Как считает депутат, важно, что в Москве удалось избежать развития ситуации по итальянскому сценарию, в чем немалая заслуга медиков. "Примерно три недели назад руководство и персонал пансионата №31 приняли решение не выходить оттуда, то есть они там находятся на проживании. Им выделены специальные комнаты, они минимизировали общение, так же, как врачи московских больниц, полностью сократили контакты, и это, в общем, тоже тяжелое испытание для персонала", - говорит Метлина.
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