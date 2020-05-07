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Пассажирские перевозки в России упали на 70-95% - Минтранс

15:10 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажиропоток на всех видах транспорта в России в апреле в упал на 70-95%, заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих на совещании по развитию транспорта в стране.

"Если первый квартал дал нам снижение где-то в 3-4% по грузообороту и пассажирообороту, то в апреле ситуация кардинально поменялась: в сфере пассажирских перевозок на всех видах транспорта - падение от 70% до 95%", - отметил Дитрих.

По словам министра, снижение погрузки на сети РЖД в апреле составило 11%, при этом по металлам и по нефти - основным доходным грузам РЖД - погрузка упала на 20% в годовом выражении.

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