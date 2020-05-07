Российская технология распознавания речи группы компаний ЦРТ стала лучшей в мире

15:25 Источник: НГ-Online

Технология сегментирования аудиопотока (диаризации) и распознавания речи, созданная группой компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка), признана лучшей на международном конкурсе CHiME Speech Separation and Recognition Challenge (CHiME-6). Высокое признание технология получила за распознавание английской речи с нескольких микрофонов в условиях естественной обстановки. Группа ЦРТ показала наилучшие результаты тестов в самой сложной задаче конкурса.

Организаторы CHiME предложили сильнейшим командам со всего мира задачи, которые с каждым новым конкурсом усложнялись. На CHiME-5, конкурсанты решали так называемую cocktail party problem — распознавание спонтанной речи нескольких дикторов в условиях частичного наложения речи и шума, то есть в типичной ситуации общения на вечеринке. Этот блок требовал работы с сегментированной (уже выделенной) речью. Новизна и особенность CHiME-6 заключалась в том, что впервые в истории конкурсантам было предложено решить аналогичную проблему, но работая с несегментированной речью, при этом — с перекрытием речи до 20%. Именно на решении этой самой сложной задачи концентрировалась команда ЦРТ.

Записи для конкурса были сделаны на 20 ужинах в реальных домах на вечеринках, где люди готовили, ели, мыли посуду, общались, шутили и смеялись. Распознавание здесь осложняют одновременная речь 2–4 человек, реверберация и интенсивный шум: звон приборов, льющаяся из крана вода, гул кондиционера, шаги, смех. Цель участников — создать систему распознавания, которая «прослушает» записи и выдаст полную расшифровку с наименьшим количеством ошибок. Команда группы ЦРТ заняла первое место, разработав алгоритм выделения речевых сегментов для каждого из дикторов, а также создав комплекс из нескольких нейронных сетей разных архитектур, различающий разных дикторов, реализующий бимформинг (эффект нацеливания микрофонов на конкретного диктора) и непосредственно распознающий речь.

Генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский обращает внимание, что в этом году на CHiME-6 впервые в истории стояла самая сложная задача — работа с несегментированной речью. "Качественное распознавание речи разных дикторов, при этом перебиваемой шумами, позволяет выводить сервисы из разряда инновационных в повседневное применение, совершенствуя бизнес и упрощая нашу жизнь, - говорит Дырмовский. - Так, качественная обработка несегментированной речи позволит, к примеру, вести грамотное протоколирование совещаний, где говорит сразу несколько спикеров, а интеллектуальная речевая аналитика позволит автоматизировать работу контактных центров: распознавать спонтанную речь, классифицировать голосовые обращения, выявлять соблюдения скрипта, делать выводы об удовлетворенности клиента и качестве диалога, а значит — существенно оптимизировать работу современных контакт-центров ретейла, e-commerce и телеком».

«Задача CHiME — обеспечить обмен опытом сильнейших команд со всего мира и продвинуть вперед решение глобальных задач в области распознавания речи, - отмечает представитель Университета Шеффилд, участник организационного комитета CHiME Challenge Джон Баркер. - И мы приветствуем достижения группы компаний ЦРТ в этой области».

Кроме группы ЦРТ в конкурсе участвовали научные команды со всего мира: и известные IT-компании (Toshiba и ряд других), и крупные университеты-лидеры в области речевых технологий, например, Университет Джонса Хопкинса (США), Университет науки и технологии Китая, Технический университет Брно (Чехия).