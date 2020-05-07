Водители и пассажиры московских такси должны быть в масках - Главконтроль
16:01 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Масочный режим в общественном транспорте Москвы, который вводится с 12 мая, коснется и такси. Водители и пассажиры такси должны будут носить маски, сообщил в четверг начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
"Любой общественный транспорт (подпадает под действие масочного режима - прим. ТАСС), в том числе такси. Конечно, и водители такси будут обязаны носить маски, не только пассажиры", - сказал Данчиков в интервью телеканалу "Москва-24". Он пояснил, что, согласно решению мэра Москвы, с 12 мая пассажиры общественного транспорта столицы должны будут носить маски.
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