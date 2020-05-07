Электрички и водный транспорт войдут в список пострадавших отраслей

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать включение в перечень пострадавших от пандемии отраслей внутреннего водного транспорта и пригородных железнодорожных перевозок.

"Предлагаю расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от последствий эпидемии <…>, а именно - добавить в этот список внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки", - сказал Путин.