На 2,5 млрд долл сократились международные резервы России
16:34 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международные резервы РФ по данным на 1 мая 2020 года уменьшились по сравнению с показателем на 24 апреля на 0,4% (или $2,5 млрд) и составили $567,3 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.
По данным регулятора, снижение произошло "в результате операций по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила и погашения обязательств по государственным внешним облигационным займам Российской Федерации, частично скомпенсированных положительной переоценкой".
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