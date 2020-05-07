На 2,5 млрд долл сократились международные резервы России

16:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные резервы РФ по данным на 1 мая 2020 года уменьшились по сравнению с показателем на 24 апреля на 0,4% (или $2,5 млрд) и составили $567,3 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

По данным регулятора, снижение произошло "в результате операций по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила и погашения обязательств по государственным внешним облигационным займам Российской Федерации, частично скомпенсированных положительной переоценкой".