В Москве режим самоизоляции продлен до 31 мая

16:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая. Все закрытые сейчас в Москве предприятия сферы услуг, торговли, образования, культуры и спорта не будут работать до 31 мая, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года", - написал мэр в своем блоге. http://www.ng.ru/moscow/2020-05-07/100_msk07052020.html

Мэр Москвы сообщил о том, как будет жить город до 31 мая - текст обращения

