С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия Москвы
16:49 07.05.2020
В Москве с 12 мая снимут ограничения на работу строительных и промпредприятий. Как сообщил на своем сайте мэр Сергей Собянин, это сделано в рамках поручения президента РФ о выработке и реализации планов действий по выходу из режима вынужденных ограничений.
"Снятие ограничений должно быть осторожным и поэтапным. Президент потребовал действовать предельно аккуратно, исходя из реальной эпидемиологической ситуации, складывающейся в субъектах Федерации", полагает градоначальник. По его мнению, в Москветуже сделаны важные шаги к победе над коронавирусом, однако до завершения пандемии ещё далеко.
"Тщательно взвесив все за и против, с 12 мая 2020 года мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни. Разумеется, сохраняя максимальную осторожность и усиленные меры защиты жизни и здоровья людей. Более того, в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут быть введены снова», - сообщил Собянин, отметив, что с 12 мая смогут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства.
Предприятия и стройплощадки при этом должны будут работать в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима.
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