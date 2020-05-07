0
0
42
НОВОСТИ

С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия Москвы

16:49 07.05.2020

В Москве с 12 мая снимут ограничения на работу строительных и промпредприятий. Как сообщил на своем сайте мэр Сергей Собянин, это сделано в рамках поручения президента РФ о выработке и реализации планов действий по выходу из режима вынужденных ограничений.

"Снятие ограничений должно быть осторожным и поэтапным. Президент потребовал действовать предельно аккуратно, исходя из реальной эпидемиологической ситуации, складывающейся в субъектах Федерации", полагает градоначальник. По его мнению, в Москветуже сделаны важные шаги к победе над коронавирусом, однако до завершения пандемии ещё далеко.

"Тщательно взвесив все за и против, с 12 мая 2020 года мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни. Разумеется, сохраняя максимальную осторожность и усиленные меры защиты жизни и здоровья людей. Более того, в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут быть введены снова», - сообщил Собянин, отметив, что с 12 мая смогут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства.

Предприятия и стройплощадки при этом должны будут работать в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:05 07.05.2020
США могут ужесточить "коронавирусные" меры в отношении Китая - FT
0
40
16:35 07.05.2020
В Москве режим самоизоляции продлен до 31 мая
0
96
16:34 07.05.2020
На 2,5 млрд долл сократились международные резервы России
0
104
16:32 07.05.2020
Электрички и водный транспорт войдут в список пострадавших отраслей
0
95
16:01 07.05.2020
Водители и пассажиры московских такси должны быть в масках - Главконтроль
0
130
15:25 07.05.2020
Российская технология распознавания речи группы компаний ЦРТ стала лучшей в мире
0
174
15:22 07.05.2020
В "Крокус Экспо" с 12 мая начнет работать "ковидный стационар" на более чем тысячу коек
0
171
15:10 07.05.2020
Пассажирские перевозки в России упали на 70-95% - Минтранс
0
204
14:30 07.05.2020
В России провели испытания "антивирусных" дронов
0
258
14:19 07.05.2020
Депутат МГД: Самоизоляция помогла предотвратить распространение COVID-19 в пансионате для ветеранов труда №31
0
216

Возврат к списку