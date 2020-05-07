США могут ужесточить "коронавирусные" меры в отношении Китая - FT
17:05 07.05.2020 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ужесточения мер против Китая в связи со вспышкой коронавируса, что угрожает соглашению о первой фазе торговой сделки, заключенному в январе, пишет Financial Time.
Однако пока не ясно как далеко зайдет американская администрация и законодатели, учитывая возможный ущерб экономике США, отмечает газета.
Дональд Трамп предупредил о возможном отказе от сделки, если Пекин не выполнит свои обязательства по закупке американских товаров. В среду президент заявил, что администрация США в ближайшие две недели оценит соблюдение Китаем условий соглашения.
Экспорт американских товаров в Китай резко сократился в первом квартале, перечеркнув надежды на то, что Пекин сможет быстро нарастить закупку американской сельскохозяйственной и промышленной продукции.
По словам бывшего чиновника Минфина США и научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований Стефани Сигал, кризис, вызванный вспышкой коронавируса, ускорил нарастание напряженности между Вашингтоном и Пекином. "Можно было ожидать сценария, при котором признавалось бы, что пандемия требует многосторонней кооперации и координации. Однако, обе стороны обвиняют друг друга в сложившейся в мире ситуации", - отметила она.
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