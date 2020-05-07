0
0
0
НОВОСТИ

США могут ужесточить "коронавирусные" меры в отношении Китая - FT

17:05 07.05.2020 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ужесточения мер против Китая в связи со вспышкой коронавируса, что угрожает соглашению о первой фазе торговой сделки, заключенному в январе, пишет Financial Time.

Однако пока не ясно как далеко зайдет американская администрация и законодатели, учитывая возможный ущерб экономике США, отмечает газета.

Дональд Трамп предупредил о возможном отказе от сделки, если Пекин не выполнит свои обязательства по закупке американских товаров. В среду президент заявил, что администрация США в ближайшие две недели оценит соблюдение Китаем условий соглашения.

Экспорт американских товаров в Китай резко сократился в первом квартале, перечеркнув надежды на то, что Пекин сможет быстро нарастить закупку американской сельскохозяйственной и промышленной продукции.

По словам бывшего чиновника Минфина США и научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований Стефани Сигал, кризис, вызванный вспышкой коронавируса, ускорил нарастание напряженности между Вашингтоном и Пекином. "Можно было ожидать сценария, при котором признавалось бы, что пандемия требует многосторонней кооперации и координации. Однако, обе стороны обвиняют друг друга в сложившейся в мире ситуации", - отметила она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:49 07.05.2020
С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия Москвы
0
70
16:35 07.05.2020
В Москве режим самоизоляции продлен до 31 мая
0
96
16:34 07.05.2020
На 2,5 млрд долл сократились международные резервы России
0
104
16:32 07.05.2020
Электрички и водный транспорт войдут в список пострадавших отраслей
0
95
16:01 07.05.2020
Водители и пассажиры московских такси должны быть в масках - Главконтроль
0
130
15:25 07.05.2020
Российская технология распознавания речи группы компаний ЦРТ стала лучшей в мире
0
174
15:22 07.05.2020
В "Крокус Экспо" с 12 мая начнет работать "ковидный стационар" на более чем тысячу коек
0
171
15:10 07.05.2020
Пассажирские перевозки в России упали на 70-95% - Минтранс
0
204
14:30 07.05.2020
В России провели испытания "антивирусных" дронов
0
258
14:19 07.05.2020
Депутат МГД: Самоизоляция помогла предотвратить распространение COVID-19 в пансионате для ветеранов труда №31
0
216

Возврат к списку