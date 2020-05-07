Военные Италии в свою очередь могут оказать России помощь в борьбе с COVID-19
17:56 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с коллегой из Италии Лоренцо Гуэрини, итальянский министр пообещал Шойгу предоставить России помощь в борьбе с коронавирусом при необходимости. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.
"Министр обороны Италии поблагодарил за предоставленную Сергеем Шойгу информацию о проводимых санитарно- эпидемиологических мероприятиях в российской армии и выразил готовность в случае необходимости предоставить российской стороне медицинскую помощь для борьбы с пандемией", - сказали в ведомстве.
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