Ученые уверены: ношение маски - эффективный способ избежать заражения коронавирусом

18:41

Фото пресс-службы правительства

Московской области

По мнению ученых, ношение маски - эффективный способ избежать заражения коронавирусной инфекцией.

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова считает, что риск заболеть по-прежнему очень высок. Поэтому введение в Подмосковье режима обязательного ношения масок, по мнению специалиста, правильное и своевременное решение.

"Очень большое количество заболевших, очень большое количество бессимптомных носителей, то есть инфицированных, но в настоящий момент не проявляющих никакую симптоматику, - отметила Татьяна Руженцова. - Маска предохраняет нас от заражения. Если человек сам является носителем инфекции, то маска, безусловно, будет препятствием для распространения".

Эксперт также напомнила, как правильно использовать маску: "Мы хорошо знаем, что она действует не более 2-3 часов, а иногда и меньше 2-х - это зависит от влажности. То есть когда маска стала влажной, ее нужно поменять. Одноразовые маски, конечно, использовать можно только один раз. Многоразовую допустимо стирать и обязательно проглаживать горячим утюгом".

По словам заместителя директора по научной работе Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора, члена - корреспондента РАН Александра Горелова, пока не существует вакцины, лучшей альтернативы гигиеническим мерам нет.

"60% пациентов с коронавирусом являются источником инфекции, но переносят бессимптомную форму. При разговоре, кашле и чихании происходит передача возбудителя. Поэтому единственным средством для предотвращения заражения, которое может быть в качестве экрана - это маска", - подчеркнул профессор.

Он также добавил, что маска защищает не только от воздушно-капельного способа передачи инфекции, но и от контактного. "Человек невольно от 90 до 350 раз на протяжении суток дотрагивается до своего лица. И поэтому вирус может попасть и контактным путем, например, дотронулись до кнопки лифта, где ехал больной человек, который с кем-то разговаривал, либо чихнул, либо кашлянул, и вирус остается на кнопках лифта. Нажимая на кнопку, а затем, дотрагиваясь до лица, мы с вами подвергаем себя риску инфицирования", - заключил врач-инфекционист.

Александр Горелов подчеркнул, что Московская область - густонаселенный регион, поэтому соблюдать гигиенические меры - носить маску и одноразовые перчатки - крайняя необходимость.

"Сняв маску, мы должны промыть носовые ходы тем же самым мыльным раствором или просто водопроводной водой. Таким образом, мы снижаем риск инфицирования коронавирусом", - добавил профессор.