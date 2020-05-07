Путин и Трамп провели телефонные переговоры
18:55 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом отметил, что РФ и США способны многого добиться, если будут следовать традициям союзничества Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага. Подчеркнуто, что следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.
"Затронуто положение на мировом рынке нефти, - говорится в сообщении. - Отмечена своевременность заключения, во многом благодаря взаимодействию президентов России и США, нового согла шения ОПЕК +, которое заработало с 1 мая и уже оказало практическое влияние на стабилизацию нефтяных цен".
Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом.
Это уже шестой с начала года телефонный разговор с американским лидером. При этом три из них были трехсторонними. Дважды к беседе присоединялся наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальманом Аль Сауд и один раз король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.
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