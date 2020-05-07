Масочный режим распространяется на электрички, линии МЦД и МЦК - Главконтроль Москвы

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажиров электропоездов Московской железной дороги, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК) обяжут носить маски и перчатки с 12 мая, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

"С 12 мая масочный и перчаточный режим вводится на всех видах общественного транспорта: наземный (автобусы, маршрутки, троллейбусы, трамваи, электропоезда Московской железной дороги, МЦД и МЦК), метрополитен, такси. Контроль за соблюдением режима будут осуществлять контролеры в общественном транспорте, которые сейчас следят за соблюдением социального дистанцирования: ГКУ "Организатор перевозок". Это подведомственное учреждение департамента транспорта, которое уже наделено полномочиями", - сказал Данчиков.