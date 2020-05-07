Президенты России и США обсудили проблему пандемии COVID-19 по телефону
19:15 07.05.2020 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп в четверг провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили борьбу против коронавирусаа, сообщили в Белом доме.
"Президент Трамп и президент Путин обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса", - написал в четверг в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир.
"Президент Трамп вновь отметил, что США готовы оказать помощь любой стране, которая в ней нуждается, в том числе - России", - указал он.
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