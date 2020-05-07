0
0
63
НОВОСТИ

ФАС фиксирует рост цен на овощи и разбирается с гречкой

20:52 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что в настоящее время наблюдается рост цен на плодоовощную продукцию в России, в том числе на картофель, лук и морковь, говорится в сообщении ведомства.

Ранее Росстат сообщил, что рост цен на продовольственные товары в апреле составил 1,7%. В частности, лимоны в апреле стали дороже в 2,5 раза, репчатый лук - на 49,9%.

ФАС и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу. Об этом в четверг говорится в сообщении ФАС.

"Службой совместно с органами прокуратуры проводятся мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу", - отмечается в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:15 07.05.2020
В Минсельхозе объяснили рост цен на овощи
0
91
19:15 07.05.2020
Президенты России и США обсудили проблему пандемии COVID-19 по телефону
0
233
19:05 07.05.2020
Масочный режим распространяется на электрички, линии МЦД и МЦК - Главконтроль Москвы
0
283
18:57 07.05.2020
Онлайн-проект "Московский киберспорт" стартовал в столице
0
224
18:55 07.05.2020
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
0
320
18:41 07.05.2020
Ученые уверены: ношение маски - эффективный способ избежать заражения коронавирусом
0
250
17:56 07.05.2020
Военные Италии в свою очередь могут оказать России помощь в борьбе с COVID-19
0
303
17:05 07.05.2020
США могут ужесточить "коронавирусные" меры в отношении Китая - FT
0
394
16:49 07.05.2020
С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия Москвы
0
333
16:35 07.05.2020
В Москве режим самоизоляции продлен до 31 мая
0
365

Возврат к списку