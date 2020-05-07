ФАС фиксирует рост цен на овощи и разбирается с гречкой

20:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что в настоящее время наблюдается рост цен на плодоовощную продукцию в России, в том числе на картофель, лук и морковь, говорится в сообщении ведомства.

Ранее Росстат сообщил, что рост цен на продовольственные товары в апреле составил 1,7%. В частности, лимоны в апреле стали дороже в 2,5 раза, репчатый лук - на 49,9%.

ФАС и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу. Об этом в четверг говорится в сообщении ФАС.



"Службой совместно с органами прокуратуры проводятся мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу", - отмечается в сообщении.

