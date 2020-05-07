ФАС фиксирует рост цен на овощи и разбирается с гречкой
20:52 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что в настоящее время наблюдается рост цен на плодоовощную продукцию в России, в том числе на картофель, лук и морковь, говорится в сообщении ведомства.
Ранее Росстат сообщил, что рост цен на продовольственные товары в апреле составил 1,7%. В частности, лимоны в апреле стали дороже в 2,5 раза, репчатый лук - на 49,9%.
ФАС и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу. Об этом в четверг говорится в сообщении ФАС.
"Службой совместно с органами прокуратуры проводятся мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу", - отмечается в сообщении.
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