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В Минсельхозе объяснили рост цен на овощи

21:15 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минсельхоз РФ связывает рост розничных цен на овощи в апреле с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Текущий рост цен в первую очередь связан с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции из-за колебаний курса валют. В дальнейшем стабилизации цен будут способствовать меры, принятые на уровне ЕЭК, включающие обнуление ввозных таможенных пошлин и запрет экспорта до окончания сезона", - отмечается в сообщении.

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