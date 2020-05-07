В Минсельхозе объяснили рост цен на овощи
21:15 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минсельхоз РФ связывает рост розничных цен на овощи в апреле с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции. Об этом говорится в сообщении министерства.
"Текущий рост цен в первую очередь связан с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции из-за колебаний курса валют. В дальнейшем стабилизации цен будут способствовать меры, принятые на уровне ЕЭК, включающие обнуление ввозных таможенных пошлин и запрет экспорта до окончания сезона", - отмечается в сообщении.
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