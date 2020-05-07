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Трамп: Вся эта история с обманом вокруг России очень серьезно ударила по возможности РФ и США вести дела

23:10 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что широко растиражированные слухи относительно выборов 2016 года и приписываемых России связей с его предвыборным штабом мешают его администрации выстраивать отношения с Москвой.

"Вся эта история с обманом вокруг России очень серьезно ударила по [возможности] России и США вести дела. Они (Россия - прим. ТАСС) очень важная страна, мы же самая сильная страна, - сказал Трамп в четверг, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. - Почему мы не можем вести дела друг с другом? История с обманом вокруг России абсолютно бесчестна, что делает очень сложным для нас выстраивание отношений".

"Мы обсуждали это [по телефону с президентом России Владимиром Путиным]", - добавил Трамп.

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