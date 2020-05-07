Трамп: Вся эта история с обманом вокруг России очень серьезно ударила по возможности РФ и США вести дела
23:10 07.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что широко растиражированные слухи относительно выборов 2016 года и приписываемых России связей с его предвыборным штабом мешают его администрации выстраивать отношения с Москвой.
"Вся эта история с обманом вокруг России очень серьезно ударила по [возможности] России и США вести дела. Они (Россия - прим. ТАСС) очень важная страна, мы же самая сильная страна, - сказал Трамп в четверг, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. - Почему мы не можем вести дела друг с другом? История с обманом вокруг России абсолютно бесчестна, что делает очень сложным для нас выстраивание отношений".
"Мы обсуждали это [по телефону с президентом России Владимиром Путиным]", - добавил Трамп.
НОВОСТИ
- 21:15 07.05.2020
- В Минсельхозе объяснили рост цен на овощи
- 20:52 07.05.2020
- ФАС фиксирует рост цен на овощи и разбирается с гречкой
- 19:15 07.05.2020
- Президенты России и США обсудили проблему пандемии COVID-19 по телефону
- 19:05 07.05.2020
- Масочный режим распространяется на электрички, линии МЦД и МЦК - Главконтроль Москвы
- 18:57 07.05.2020
- Онлайн-проект "Московский киберспорт" стартовал в столице
- 18:55 07.05.2020
- Путин и Трамп провели телефонные переговоры
- 18:41 07.05.2020
- Ученые уверены: ношение маски - эффективный способ избежать заражения коронавирусом
- 17:56 07.05.2020
- Военные Италии в свою очередь могут оказать России помощь в борьбе с COVID-19
- 17:05 07.05.2020
- США могут ужесточить "коронавирусные" меры в отношении Китая - FT
- 16:49 07.05.2020
- С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия Москвы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать